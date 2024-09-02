

Папуашвили обвинил Запад в превращении грузинских НПО в «монстра Франкенштейна»

02.09.2024 14:48





Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал европейских и американских доноров грузинских НПО взять ответственность за создание «искусственного гражданского общества, нападающего на государство».



«Доноры не замечают, что искусственное «гражданское общество» не отражает интересы народа и нужды общества. К сожалению, сами доноры стали заложниками финансируемых организаций. НПО создали клан (используя их любимый термин) для манипулирования спонсорами. Разрыв между ожиданиями и реальностью, намерениями и результатами, принципами и манипуляциями привел финансируемые из-за границы НПО к радикализму, чем они стали очень похожи на наши разобщенные оппозиционные партии. Доноры должны взять на себя свою долю ответственности», — пишет Папуашвили на своей странице в Facebook.



Он назвал грузинские НПО «монстром Франкенштейна» и «творением под западной упаковкой, демонстрирующим признаки большевистского поведения». По его оценке, вместе содействия плюрализму и демократии, гражданский сектор преследует отличное мнение и занимается вандализмом.



«Пора пересмотреть ситуацию вокруг финансирования и подотчетности гражданского общества… Существующая модель Франкенштейна гражданского общества бесперспективна. Выполнение закона о прозрачности — хорошая отправная точка для решения этой проблемы», — написал Папуашвили.



Эта риторика отражает растущую напряженность между грузинскими властями и организациями гражданского общества. В «Грузинской мечте» считают, что финансируемые Западом организации, которые наблюдают за выборами или исследуют проблему коррупции, поддерживают оппозицию и желают устроить в стране революцию. В партии власти уверяют, что принятый закон об иноагентах решит это проблему. НПО, в свою очередь, сравнивают его с репрессивными нормами, действующими в России. Они отказываются подчиняться закону об иноагентах



На прошлой неделе в молодежном движении «Сирцхвилиа» заявили, что зарегистрируются в «реестре иноагентов», поскольку опасаются банкротства и ликвидации. Решение вызвало критику их единомышленников. В итоге, в «Сирцхвилиа» передумали добровольно регистрироваться в реестре, а своего директора отправили в отставку.



Источник: Новости - Грузия

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