

Омбудсмен: Доступ к персональным данным создает со стороны государства высокий риск произвола

02.09.2024 15:48





Народный защитник Грузии Леван Иоселиани обращается к министру юстиции Рати Брегадзе с просьбой внести изменения в изданный им приказ, который касается утверждения «Порядка ведения реестра организаций, проводящих интересы иностранной силы, подачи финансовой декларации и мониторинга».



Как отмечается в обращении Народного защитника, установленный приказом министра существующий механизм мониторинга, в части доступа к персональным данным создает со стороны государства высокий риск произвола.



«30 августа 2024 года Народный защитник Грузии обратился к министру юстиции с общим предложением о предотвращении дискриминационного посягательства на персональные данные лиц, работающих в организациях, обязанных зарегистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранных сил.



Народный защитник оценил вопрос дискриминационности приказа министра юстиции № 1019 от 1 августа 2024 года, касающегося утверждения «порядка ведения реестра организаций, проводящих интересы иностранной силы, подачи финансовой декларации и мониторинга». На основании данного подзаконного акта персональные данные (фамилия, имя, личный номер и номер банковского счета и т.д.) трудозанятых, а также экспертов, нанятых в рамках краткосрочных трудовых отношений, бенефициаров и других лиц, подлежащие отражению в финансовой декларации организациями, обязанными зарегистрироваться в реестре организаций, осуществляющих интересы иностранной силы, подлежат публичному опубликованию.



По оценке Народного защитника, установленный приказом министра существующий механизм мониторинга в части доступа к персональным данным со стороны государства создает высокий риск произвола. Публичная публикация персональных данных является неоправданной и наносящей ущерб, оказывает сильный сковывающий, хлесткий и стигматизирующий эффект на деятельность лиц, работающих в организациях, обязанных зарегистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы.



Народный защитник считает, что во всех подобных делах на власть ложится тяжелое бремя оправдания необходимости соответствующих ограничений. Таким образом, Народный защитник Грузии обращается к министру юстиции с просьбой внести изменения в вышеупомянутый приказ, чтобы персональные данные физических лиц, в том числе работников, указанные в декларациях, представленных обязанными зарегистрироваться организациями, не подлежали публичной публикации», - говорится в обращении Народного защитника.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





