

Объявлен конкурс по отбору руководителей и членов районных избирательных комиссий

02.09.2024 15:57





Окружными избирательными комиссиями объявлен конкурс по отбору руководителей и членов районных избирательных комиссий.



По информации ЦИК, всего избирателей будут обслуживать 51 510 членов комиссий на 3 030 избирательных участках, из которых окружные избирательные комиссии должны избрать 9 090 руководителей и 15 150 членов. Остальные 27 270 членов будут назначены девятью уполномоченными политическими партиями.



«Согласно изменениям в законодательстве, для членов районных избирательных комиссий, избранных окружными избирательными комиссиями, стало обязательным наличие сертификата. С целью оказания максимальной помощи желающим в получении сертификата, избирательная комиссия организовала несколько сертификационных экзаменов по всей стране. Экзамены проводились девять раз с сентября 2023 года по июль 2024 года. Пять экзаменов – для глав районных избирательных комиссий (в том числе два экзамена с использованием тестов, переведенных на языки национальных меньшинств), и четыре экзамена – для членов районных избирательных комиссий (в том числе два экзамена с использованием тестов, переведенных на языки национальных меньшинств). Всего сертифицировано до 34 000 человек», — говорится в заявлении ЦИК.







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