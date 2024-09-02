

Проект закона «Об амнистии» будет скорректирован во втором чтении

02.09.2024 16:30





Инициированный членами «Грузинской мечты» и одобренный парламентом в первом чтении проект «Об амнистии» будет скорректирован в рамках второго чтения.



Изменения, которые должны быть внесены в законопроект, представил комитету по юридическим вопросам первый заместитель председателя фракции «Грузинская мечта» Арчил Гордуладзе.



Согласно законопроекту, амнистия будет распространяться на лиц, осужденных за ношение холодного оружия, только с определенными оговорками. Как пояснил Гордуладзе, от уголовной ответственности и наказания будут освобождены те лица, которые совершили действие, предусмотренное частью первой статьи 238/1, что подразумевает ношение холодного оружия лицом, осужденным за употребление наркотических средств.



Проект амнистии будет касаться статьи 220/1 (халатность). В частности, лица, осужденные по части первой этой статьи, будут полностью освобождены. Как заявил докладчик, по какому принципу амнистия будет распространяться на вторую часть упомянутой статьи, решится во время обсуждения законопроекта во втором чтении на пленарном заседании.



Согласно проекту, лица, осужденные за нарушение правил пожарной безопасности, будут освобождаться от уголовной ответственности и наказания только в случае согласия потерпевших. Также с согласия потерпевших будут освобождены осужденные и обвиняемые в подделке документов.



Следующее изменение коснется наркопреступлений. В частности, если преступления, предусмотренные частью 3 статьи 260, частью 3 статьи 261 и частью 2 статьи 265 УК, совершены группой, то срок наказания будет не уполовинен, а сокращен на 1/6 .



При согласия потерпевшего наказание будет уполовинено для лиц, совершивших преступления, предусмотренные частью первой статьи 116 (причинение смерти по неосторожности) и частью шестой статьи 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта).





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