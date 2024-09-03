

Турция вступает в БРИКС

03.09.2024 00:33





Власти Турции подали официальную заявку на вступление в БРИКС, сообщили Bloomberg несколько источников, знакомых с ситуацией.



«Турция может стать сильной, процветающей, престижной и эффективной страной, если она улучшит свои отношения с Востоком и Западом одновременно. Любой другой метод, кроме этого, не принесет пользы Турции, а только навредит ей», — цитирует агентство президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.



По данным источников Bloomberg, Анкара стремится усилить глобальное влияние и укрепить новые связи помимо традиционных западных союзников, таких как НАТО. По мнению администрации Эрдогана, «геополитический центр тяжести смещается от стран с развитой экономикой». Кроме того, турецкие власти недовольны отсутствием прогресса по поданной ранее заявке на вступление в ЕС.



В Анкаре полагают, что вступление в БРИКС позволит улучшить экономические отношения с Китаем и Россией, а также поможет стране стать торговым посредником между Евросоюзом и Азией.



20 августа Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС, а в конце мая Таиланд объявил о своем желании присоединиться к блоку.



БРИКС был основан в 2006 году в качестве платформы для экономического сотрудничества между развивающимися странами. Изначально в блок входили Россия, Китай, Индия и Бразилия, а затем к ним присоединилась Южно-Африканская республика.



С 1 января 2024 года объединение выросло почти вдвое: членами БРИКС стали Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия. Также в блок пригласили Аргентину и Саудовскую Аравию, но новый президент латиноамериканской страны Хавьер Милей отказался от вступления, назвав его нецелесообразным, а в Эр-Рияде решили повременить с этим шагом. В общей сложности на тот момент свои заявки на присоединение к БРИКС подали 23 страны, включая Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Зимбабве и Венесуэлу.



Сейчас в блоке председательствует Россия. Ранее президент Владимир Путин заявил, что «в том или ином виде» подключиться к БРИКС готовы около 30 стран. Он назвал целью работы в 2024 году «укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».



Вступление в БРИКС не имеет юридических последствий. За почти 17 лет существования группы входящие в нее страны не смогли подписать даже соглашение о свободной торговле.





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