

Парламент Грузии 10-го созыва собирается на свою последнюю сессию

03.09.2024 09:28





Осенняя сессия парламента Грузии откроется сегодня. Она станет последней для парламента 10-го созыва.



Сессия продлится до конца сентября, а 26 октября в Грузии состоятся выборы.



«Сессия будет более напряженной, чем обычно», — предупредил в понедельник спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.



В ближайшие дни депутаты рассмотрят во втором чтении законопроект об амнистии. Также планируется второе голосование по пакету законопроектов, направленных против так называемой «ЛГБТ-пропаганды».



«Осенние сессии будут уплотненными. На них мы обсудим основные вопросы, чтобы все коллеги, которые участвуют в предвыборном марафоне, имели возможность более активно общаться с гражданами», — заявил Папуашвили.





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