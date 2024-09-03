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Парламент Грузии 10-го созыва собирается на свою последнюю сессию


03.09.2024   09:28


Осенняя сессия парламента Грузии откроется сегодня. Она станет последней для парламента 10-го созыва.

Сессия продлится до конца сентября, а 26 октября в Грузии состоятся выборы.

«Сессия будет более напряженной, чем обычно», — предупредил в понедельник спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

В ближайшие дни депутаты рассмотрят во втором чтении законопроект об амнистии. Также планируется второе голосование по пакету законопроектов, направленных против так называемой «ЛГБТ-пропаганды».

«Осенние сессии будут уплотненными. На них мы обсудим основные вопросы, чтобы все коллеги, которые участвуют в предвыборном марафоне, имели возможность более активно общаться с гражданами», — заявил Папуашвили.


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