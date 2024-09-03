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«Грузинская мечта» амнистирует перед выборами 6000 заключенных
03.09.2024 11:06
По словам лидера парламентского большинства Мамуки Мдинарадзе, закон об амнистии в конечном итоге затронет около 6000 заключенных.
Как заявил Мдинарадзе на брифинге, состоявшемся после заседания большинства, это одна из крупнейших амнистий, и людям будет предоставлена возможность ресоциализироваться, что немаловажно.
«Завтра и в последующие дни мы обсудим закон об амнистии, который в конечном итоге затронет до 6 тысяч заключенных в разное время и в разных формах. Из них более 1000 покинут тюрьму сразу после вступления в силу закона об амнистии, а 5000 заключенных выйдут постепенно в разное время. Это одна из крупнейших амнистий. Несмотря на множество спекуляций, мы делаем хорошую работу, и людям будет предоставлена возможность ресоциализации, что учитывается при вынесении приговора», — заявил Мамука Мдинарадзе.
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