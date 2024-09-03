

Хазарадзе: Лишь 1,5% НПО зарегистрировались в Минюсте в соответствии с требованиями российского закона

03.09.2024 11:28





Лишь 1,5% неправительственных организаций зарегистрировались в Минюсте в соответствии с требованиями российского закона. Я приветствую всех, кто отказался жить по российским правилам и законам. Грузия – это Грузия, а не Россия! - об этом лидер «Сильной Грузии» Мамука Хазарадзе пишет в соцсети.



По его словам, 26 октября грузинский народ вынесет свой политический приговор и раз и навсегда положит конец российской власти в Грузии.



«Лишь 1,5% неправительственных организаций зарегистрировались в Минюсте в соответствии с требованиями российского закона.



Приветствую всех, кто отказался жить по российским правилам и законам. Грузия – это Грузия, а не Россия!



Нам нужны наши законы - демократические, справедливые, ориентированные на развитие и прогресс, а не такие, как этот российский закон - который возвращает нас в болото, ограничивает свободу человека, убивает инициативу и общение с внешним миром!



У нас сегодня в правительстве российские агенты – их большей люстрации не нужно – люди уже знают правду!



26 октября грузинский народ вынесет свой политический приговор и положит конец российской власти в Грузии раз и навсегда!



Будущее в наших руках! Победа близка!» - пишет Хазарадзе в соцсети.





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