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Хазарадзе: Лишь 1,5% НПО зарегистрировались в Минюсте в соответствии с требованиями российского закона


03.09.2024   11:28


Лишь 1,5% неправительственных организаций зарегистрировались в Минюсте в соответствии с требованиями российского закона. Я приветствую всех, кто отказался жить по российским правилам и законам. Грузия – это Грузия, а не Россия! - об этом лидер «Сильной Грузии» Мамука Хазарадзе пишет в соцсети.

По его словам, 26 октября грузинский народ вынесет свой политический приговор и раз и навсегда положит конец российской власти в Грузии.

«Лишь 1,5% неправительственных организаций зарегистрировались в Минюсте в соответствии с требованиями российского закона.

Приветствую всех, кто отказался жить по российским правилам и законам. Грузия – это Грузия, а не Россия!

Нам нужны наши законы - демократические, справедливые, ориентированные на развитие и прогресс, а не такие, как этот российский закон - который возвращает нас в болото, ограничивает свободу человека, убивает инициативу и общение с внешним миром!

У нас сегодня в правительстве российские агенты – их большей люстрации не нужно – люди уже знают правду!

26 октября грузинский народ вынесет свой политический приговор и положит конец российской власти в Грузии раз и навсегда!

Будущее в наших руках! Победа близка!» - пишет Хазарадзе в соцсети.


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