

Крамер: я — не сторонник санкций против Грузии, но этот шаг стоит предпринять

03.09.2024 11:36





Дэвид Крамер, директор президентского института Джорджа У. Буша, экс-помощник госсекретаря США, отметил, что ввести санкции против Грузии было бы верным шагом потому, что в Вашингтоне «ценят отношения» со страной.



Он подчеркнул, что заявления олигарха и основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили «бесполезны» и пришло время возложить ответственность на олигарха, который, обладая влиянием, ведет страну в неправильном направлении.



«Я не хочу видеть, как индивиды, которые имеют значительное влияние, ведут страну в неправильном направлении. Я не сторонник санкций, Соединенным Штатам трудно вводить санкции в стране, с которой у нас такие ценные отношения. Но именно потому, что мы ценим эти отношения, важно предпринять эти шаги.



<> Я думаю, что господин Иванишвили играет совершенно бесполезную роль. Его заявления о том, что Соединенные Штаты являются частью партии глобальной войны, смущают и оскорбляют. <> Соединенные Штаты выделили 6,5 млрд $ на помощь Грузии, и я полностью поддерживаю это.



Но заявлять, что мы являемся партией глобальной войны, когда Россия оккупирует 20% территории вашей страны, абсурдно. Партия глобальной войны, если таковая существует, базируется в Москве, а не в Вашингтоне.



Соответственно, я считаю, что его роль и заявления совершенно бесполезны, и я уже много лет говорю, что пришло время возложить на него ответственность», — заявил Дэвид Крамер.



Источник: SOVA

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