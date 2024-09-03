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В Грузии планируется принять Закон «О правах пожилых людей»
03.09.2024 12:05
В Грузии планируется принять Закон «О правах пожилых людей». Об этом говорится в краткосрочном плане законотворческой деятельности правительства Грузии на осеннюю сессию парламента 2024 года.
Как отмечается в плане, новый закон создаст дополнительные правовые гарантии гражданам достойно стареть в стране.
Принятие Закона Грузии «О правах пожилых людей» обеспечит эффективную реализацию прав пожилых людей и создаст дополнительные правовые гарантии для их достойного старения. Наличие единой правовой базы будет способствовать защите прав пожилых людей на основе соответствующих подходов и обеспечит реализацию для них соответствующих программ и услуг", - говорится в плане законотворческой деятельности правительства.
Более подробная информация о том, что предусматривает закон, станет известна после обнародования подготовленного правительством законопроекта.
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