

Дэвид Крамер: Господин Иванишвили играет очень бесполезную роль

03.09.2024 12:27





Я думаю, что господин Иванишвили играет очень бесполезную роль. Его заявления о том, что Соединенные Штаты Америки являются частью партии глобальной войны, неловки и оскорбительны, - заявил директор президентского Института Джорджа Буша Дэвид Крамер в Rooms Hotel Tbilisi, где Институт Маккейна, Институт Джорджа Буша и Центр исследований экономической политики (EPRC) проводят 8-ую Тбилисскую международную конференцию «Переломный год».



По словам Крамера, он уже много лет выступает за введение санкций против почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили за то, что он повел страну в неправильном направлении.



«США выделили Грузии помощь в размере 6,5 миллиардов долларов, и я полностью это поддерживаю, но говорить, что мы являемся партией глобальной войны, в то время как Россия оккупировала 20% вашей страны, абсурдно. Партия глобальной войны, если она и существует, базируется в Москве, а не в Вашингтоне. Поэтому я считаю, что его роль и заявления очень бесполезны, и я уже много лет говорю, что пора возложить на него ответственность, и все еще привержен этому. Я не говорю это с каким-либо удовлетворением, я не рад это говорить, я люблю эту страну, приезжаю сюда, люди невероятно дружелюбные, гостеприимные, щедрые и теплые, но я не хочу видеть как индивиды, имеющие значительное влияние, ведут страну в неправильном направлении. Я не с удовольствием адвокатирую санкции, Соединенным Штатам трудно вводить санкции в стране, с которой у нас такие ценные отношения, но именно потому, что мы ценим эти отношения, важно предпринять эти шаги», - заявил Крамер.





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