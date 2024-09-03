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Представители оппозиции продолжают парламентский бойкот
03.09.2024 13:35
Часть оппозиции продолжает бойкотировать открывшуюся сегодня осеннюю сессию парламента Грузии.
По словам вице-спикера парламента Гии Вольского, в бюро парламента обратились Тамар Чарквиани, Тамар Кордзая, Григол Вашадзе, Алеко Элисашвили, Давид Бакрадзе, Армаз Ахвледиани и Саломе Самадашвили в связи с тем, что они не будут присутствовать на пленарном заседании парламента Грузии 3-6 сентября.
В режиме бойкота остаются «Единое национальное движение — Сила в единстве», «Группа реформ», «Лело», «Еврооптимисты», «Свобода», «За национальное и демократическое государство».
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