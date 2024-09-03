

Представители оппозиции продолжают парламентский бойкот

03.09.2024 13:35





Часть оппозиции продолжает бойкотировать открывшуюся сегодня осеннюю сессию парламента Грузии.



По словам вице-спикера парламента Гии Вольского, в бюро парламента обратились Тамар Чарквиани, Тамар Кордзая, Григол Вашадзе, Алеко Элисашвили, Давид Бакрадзе, Армаз Ахвледиани и Саломе Самадашвили в связи с тем, что они не будут присутствовать на пленарном заседании парламента Грузии 3-6 сентября.



В режиме бойкота остаются «Единое национальное движение — Сила в единстве», «Группа реформ», «Лело», «Еврооптимисты», «Свобода», «За национальное и демократическое государство».





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