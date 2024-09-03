

Сотрудники Департамента миграции выдворили из Грузии 33 иностранцев

03.09.2024 13:37





В прошлом месяце сотрудники Департамента миграции МВД Грузии на основании закона Грузии «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» выдворили из страны 33 иностранцев.



По сообщению ведомства, часть иностранных граждан покинула Грузию добровольно, а часть из них была принудительно выдворена из страны в результате мер, принятых Департаментом миграции.



«На основании закона Грузии «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства» всего из страны выдворено 33 гражданина Исламской Республики Иран, Иорданского Хашимитского Королевства, Республики Индия, Турецкой Республики, Арабской Республики Египет, Азербайджанской Республики, Австралии, Исламской Республики Пакистан, Федеративной Республики Нигерия, Китайской Народной Республики, Республики Ирак и Российской Федерации.



Департамент миграции МВД является органом, ответственным за борьбу с незаконной миграцией внутри страны. Одной из его компетенций является выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без законного основания и осуществление их выдворения из Грузии», - говорится в информации.





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