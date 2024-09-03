

В Грузии призвали родителей к осторожности после разоблачения педофила

03.09.2024 13:39





Специальная следственная служба Грузии призвала родителей к осторожности после задержания педофила, преследовавшего девочек в соцсетях.



«В связи с возросшей опасностью преступности мы призываем общественность к осторожности. Всем родителям важно проанализировать потенциальную опасность и проявлять максимальную осторожность при доступе ребенка к Интернету и гаджетам», — говорится в заявлении ведомства.



В Службе напоминают, что связаться с ними можно по горячей линии – 199, либо в соцсетях и по электронной почте. Подать заявления также можно в офисах ведомства в Тбилиси, Телави, Кутаиси, Батуми и Зугдиди. Там гарантируют защиту конфиденциальности.



В Специальной следственной службе также работает отдел сопровождения потерпевших, сотрудники которого оказывают поддержку потерпевшим от преступлений.



Во вторник стало известно о задержании 32-летнего жителя Самегрело по обвинению в педофилии. Тот с фейковых аккаунтов связывался с девочками в возрасте от 10 лет и принуждал их отправлять ему фото и видео интимного содержания. По данным следствия, жертвами злоумышленника стали десятки несовершеннолетних.



Источник: Новости - Грузия

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