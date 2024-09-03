

Россия и Иран обсуждают «стабильность в Грузии», опираясь на формат 3+3

03.09.2024 13:47





В понедельник вечером в Тегеране состоялась встреча между заместителем министра иностранных дел Ирана Моджтабой Демирчилу и послом РФ Алексеем Дедовым. В ходе переговоров стороны обсудили текущие события на Кавказе, уделив особое внимание вопросам «национального суверенитета, территориальной целостности и уважению взаимных интересов» стран региона. Эти принципы, по мнению дипломатов, являются ключевыми для обеспечения «устойчивого мира и регионального сотрудничества».



Особое внимание было уделено роли Грузии в поддержании стабильности на Южном Кавказе. В условиях растущего геополитического напряжения Грузия оказывается на пересечении интересов ведущих мировых держав, в том числе и Китая. Демирчилу и Дедов подчеркнули важность использования потенциала региональных стран для решения возникающих проблем. Они также обсудили свои экономические планы, направленные на развитие транспортных и торговых коридоров, которые могут сыграть важную роль в будущем Грузии как транзитного хаба.



В центре обсуждения оказалась и предстоящая встреча в рамках консультативного формата 3+3, включающего три страны Южного Кавказа — Армению, Грузию и Азербайджан, а также Россию, Турцию и Иран. Этот формат был создан лидерами региона для рассмотрения вопросов «безопасности и разблокирования экономических и транспортных связей» в для основных игроков региона — РФ и Ирана. То есть обсуждались детали обхода международных санкций и транзита грузов двойного назначения.



Участие Грузии в этом формате приобретает особое значение на фоне её сложных отношений с соседями и ключевыми мировыми игроками.





Результаты этой встречи могут оказать значительное влияние на развитие ситуации на Кавказе, а также на функцию Грузии в региональной политике и экономике.



Власть правящей «мечты» миллиардера Б.Иванишвили, вероятно, будет сохранять осторожность в своём ответе на обсуждения, проведенные между Россией и Ираном. Для внутреннего политического дискурса официалььный Тбилиси может выразить приверженность принципам «территориальной целостности и суверенитета», подчеркнув свою независимость и стремление к мирному разрешению конфликтов в Абхазии и Южной Осетии.



Грузинские власти, как уже делалось в случае с Китаем, могут заявить о важности «многостороннего сотрудничества», при этом делая акцент на своей проевропейской ориентации и стремлении к «интеграции в евроатлантические структуры».



Из-за формата 3+3 грузинская оппозиция наверняка заявит, что данный формат может ограничить её суверенитет и привести к «усилению российского влияния» в стране. Но риторика правящей «Мечты» и провластных СМИ будет придерживаться версии, что любые многосторонние переговоры должны учитывать интересы всех участников, включая западных партнёров, с которыми «установлены тесные отношения», но, которые заметно охладели из-за принятия «российского закона» об Иноагентах.



Запад выразит обеспокоенность тем, что формат 3+3 может привести к усилению российско-иранского контроля над региональными процессами, ограничив роль и влияние Европы и США в этом стратегически важном регионе. Они также могут опасаться, что это ослабит позиции Грузии и других независимых демократий, что в итоге может привести к росту нестабильности и усилению давления на Тбилиси.



Например, США могут пересмотреть свои стратегии в отношении Кавказа, стремясь усилить свою поддержку Грузии и Армении. Это может включать более активное политическое и экономическое сотрудничество, а также поддержку интеграционных процессов с ЕС и НАТО, чтобы противодействовать влиянию России и Ирана.





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