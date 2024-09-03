

Курт Волкер: «Грузинская мечта» пытается удержаться у власти, демонизируя оппозицию

03.09.2024 14:47





«Грузинская мечта» пытается обеспечить свое пребывание у власти, демонизируя оппозицию, заявляя, что может делать это и оставаться на пути в Евросоюз. Но это неправда, это уведет Грузию очень далеко от ЕС, - заявил бывший посол США в НАТО и представитель Центра анализа европейской политики (CEPA) Курт Волкер, в Rooms Hotel Tbilisi, где Институт Маккейна, Институт Джорджа Буша и Центр исследований экономической политики (EPRC) проводят 8-ую Тбилисскую международную конференцию «Переломный год».



Он также подчеркнул важность активности и объединения оппозиции и отметил, что они должны представить четкий альтернативный выбор.



«Я надеюсь, что это часть кампании, а не то, что они серьезно так настроены», - заявил Волкер.



Он также откликнулся на вовлеченность президента Грузии, отметив, что она – голос совести.



«Я думаю, что президент проделала потрясающую работу, она – голос совести, она говорит в интересах страны в целом, старается быть немного выше, чем разговоры о той или иной политической партии, и она говорит об интересах страны. Я думаю, она продела великолепную работу в этом направлении», - заявил Волкер.



Он назвал нонсенсом нарратив, согласно которому Соединенные Штаты Америки являются частью партии глобальной войны и отметил, что нынешние грузино-американские отношения разочаровывают.



«Абсолютный нонсенс, разумеется, нет, это неловкое заявление. Этот политический нарратив, который они пытаются создать, что, мол, существует «партия глобальной войны», является абсолютным абсурдом. Никто не хочет этой войны, кроме Путина, и если вы хотите положить конец войне, скажите Владимиру Путину, чтобы он прекратил войну. Он единственный, кто вызывает и продолжает войну.



Сейчас мы имеем ситуацию, когда власти Грузии повторно нападают на США и дистанцируются от отношений с США. Если представить проблему так, что США должны что-то сделать в связи с этим, на самом деле это должны сделать грузинские власти», - заявил Волкер.





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