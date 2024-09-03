

Мдинарадзе назвал Дэвида Крамера представителем партии войны

03.09.2024 15:16





Заявления Крамера из той серии, что Саакашвили является маяком демократии и что Иванишвили должен быть наказан. Представители партии войны, внутри или снаружи, попытаются повлиять на избирательные процессы, - заявил журналистам лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, откликаясь на заявление директора Института президента Джорджа Буша Дэвида Крамера о движении Грузии в неправильном направлении и ответственности почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.



По словам Мдинарадзе, грузинская оппозиция постарается «хорошо использовать спасательный круг, брошенный извне».



«Заявления Крамера из той серии, что Саакашвили является маяком демократии и что Иванишвили должен быть наказан. Насколько все это серьезно и адекватно, общество в любом случае хорошо разберется. Факт, что перед выборами у нас будет много внешнего вмешательства. Представители партии войны, внутри или снаружи, попытаются повлиять на избирательные процессы. Наши оппоненты, ретивая агентура, постарается хорошо использовать тот спасательный круг, брошенный извне. Поэтому Грузия никогда не допустит, что кто-то принимал решения в соответствии с таким грубым вмешательством. Решения в Грузии принимаются грузинским народом и избранными им властями», - заявил Мамука Мдинарадзе.



По заявлению директора президентского Института Джорджа Буша Дэвида Крамера, заявления Бидзины Иванишвили очень бесполезны и на него следует возложить ответственность. По словам Крамера, он уже много лет выступает за введение санкций против Бидзины Иванишвили за то, что он повел страну в неправильном направлении.



Вместе с тем, Крамер выразил надежду, что власти не будет использовать закон «О прозрачности иностранного влияния» для давления на гражданское общество, особенно незадолго до выборов.





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