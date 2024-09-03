

Арчил Талаквадзе о Саломе Зурабишвили

03.09.2024 15:44





Арчил Талаквадзе о Саломе Зурабишвили – Когда она вела предвыборную кампанию и поддерживала «Грузинскую мечту», тогда «Мечта» была мечтой, а теперь, оказывается, она стала кошмаром – Это непоследовательное и безответственное заявление





Когда она [Саломе Зурабишвили] вела предвыборную кампанию и поддерживала «Грузинскую мечту», тогда «Мечта» была мечтой. Теперь, когда она больше не нуждается в нашей поддержке, оказывается, [«Грузинская мечта»] оказывается, она стала кошмаром. Это непоследовательное и безответственное заявление, - так депутат парламентского большинства Арчил Талаквадзе расценивает заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили.



По словам Талаквадзе, общество все видит и поэтому не доверяет таким силам и лидерам, которые раз в несколько месяцев меняют свою позицию.



«Наше общество знает, что «Грузинская мечта», несмотря на очень сильное давление, угрозы, действия внешних и внутренних врагов, сумела защитить мир и безопасность, удвоить экономику и добиться существенного прогресса в процессе европейской интеграции за 12 лет. Мы получили статус кандидата, а они согласно различным политическим календарям, делают устраивающие их в то или иное время заявления. Общественность все видит и поэтому не доверяет таким силам и лидерам, которые меняют свою позицию раз в несколько месяцев. Доверие – одна из самых важных вещей в политике, поэтому я бы посоветовал быть более ответственным в своих заявлениях», – заявил Талаквадзе.



Для справки, по заявлению президента Грузии Саломе Зурабишвили, «Грузинская мечта» перестала быть мечтой и стала кошмаром.



По словам Зурабишвили, это трагедия, когда конкретные лица на протяжении лет называют главных партнеров партией войны и ничего не говорят о соседней стране, оккупировавшей 20% территории Грузии.





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