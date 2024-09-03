

"Евростат": Количество соискателей убежища в ЕС из Грузии сократилось

03.09.2024 15:45





Количество соискателей убежища в Евросоюзе из Грузии в первой половине 2024 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сократилось. Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте «Евростата».



Статистические данные показывают, что количество соискателей убежища из Грузии сократилось практически во всех странах ЕС. Данный показатель существенно снизился в Германии, где число соискателей убежища из Грузии было самым высоким.



По данным «Евростата», в первой половине 2024 года с просьбой о предоставлении убежища в Германии обратились 1395 граждан Грузии. В первом полугодии 2023 года это число составляло 5155. Число соискателей убежища из Грузии сократилось в таких крупных странах, как Франция, Испания, Италия, Греция.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





