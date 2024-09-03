

Политики из ЕС и США обсудили санкции против Иванишвили. В ГМ их назвали «партией войны»

03.09.2024 15:46





Призывы к введению санкций в отношении лидеров правящей партии «Грузинская мечта» озвучили западные политики и эксперты на конференции в Тбилиси.



«Если наши основные принципы нарушаются правительством Грузии, мы должны сделать все, чтобы наказать политических лидеров, ответственных за это. Но ни при каких обстоятельствах мы не должны вводить санкции против грузинского народа», — заявил бывший посол Евросоюза в Украине Хьюг Мингарели на панельной дискуссии.



Дипломат считает, что любые меры, которые затронут рядовых граждан Грузии, будут «большой ошибкой».



Литовский депутат Европарламента Раса Юкнявичене, в свою очередь, указала, что такие санкции станут неизбежны, «если ситуация в стране будет ухудшаться и дальше».



«Я не знаю, сможем ли мы избежать проведения дебатов, к примеру, по вопросу безвизового режима, если здесь все ухудшится. Это будет сложно, но я лично начала об этом думать», — сказала она.



По словам Юкнявичене, предоставление Грузии статуса кандидата в ЕС в декабре прошлого года стало, скорее, поощрением грузинского народа, но не решением, основанном на заслугах. Депутат Европарламента уверена, что Грузия не сможет стать членом ЕС без «дебединизации» — избавлении от олигархического правления основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.



«Простите меня грузины, но я должна сказать следующее: Бидзина Иванишвили и вступление в Евросоюз несовместимы. Без дебединизации я не вижу никакой возможности для этой страны быть с нами, несмотря на то, что у меня вызывает симпатию, и мне нравится то, что грузинский народ думает о вступлении в Европейский союз», — заявила политик.



Сторонником введения санкций против Иванишвили и его единомышленников также является директор глобальной политики Центра Джорджа Буша Дэвид Крамер. Американский дипломат считает, что для Грузии Иванишвили «играет очень бесполезную роль», а «его заявления о том, что США являются частью партии глобальной войны, неловки и оскорбительны».



«Я уже много лет говорю, что пора возложить на него ответственность, и все еще привержен этому. Я не говорю это с каким-либо удовлетворением, я не рад это говорить, я люблю эту страну, приезжаю сюда, люди невероятно дружелюбные, гостеприимные, щедрые и теплые, но я не хочу видеть как индивиды, имеющие значительное влияние, ведут страну в неправильном направлении», — заявил Крамер.



В правящей партии ответили на эти заявления.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили крайне негативно отозвался о конференции, участие в которой еще несколько лет назад принимали и представители партии власти.



«Так произошло, что заслугами НПО, преклоняющимися перед иностранным гимном, начало сентября, вместе с началом ртвели, уже годы остается периодом устрашений Грузии иностранцами и выплеска зла, накопленного в отношении отдельного грузина или грузин в целом. Ясно, что и сейчас традиция оскорбления гостем хозяина не нарушается», — заявил он.



Папуашвили особенно зацепили заявления Юкнявичене и Крамера, которые говорили о негативной роли Иванишвили. Спикер парламента Грузии назвал их «карикатурами» ЕС и США.



«Про одну говорят, что она – это Евросоюз, про второго, что он – это Соединенные Штаты Америки. Но в действительности, первая – это карикатура Европы, а второй – Америки. Ни первая – тот Евросоюз, к которому стремится грузинский народ, ни второй – та Америка, вместе с которой грузинские военные боролись в Афганистане», — сказал спикер парламента Грузии.



Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе и вовсе считает, что заявления западных политиков можно рассматривать, как «иностранное вмешательство» в выборы. Всех участников конференции он объявил членами «партии войны».



«Представители партии войны, внутри или извне, попытаются повлиять на избирательный процесс. Наши оппоненты, ретивая агентура, постараются воспользоваться тем спасательным кругом, который брошен извне. Грузия никогда и никому не позволит принять решение на основе такого грубого вмешательства. Решения в Грузии принимаются грузинским народом и избранным им правительством», — заявил Мдинарадзе.



Грузинский Центр исследования экономической политики (EPRC) вместе с Институтом международного лидерства Маккейна и Институтом Джорджа Буша проводят в Тбилиси международную конференцию уже в восьмой раз.



В этом году главная тема форума — предстоящие выборы в Грузии и США, слоган — «Год прорыва». При участии американских и европейских политиков и экспертов 2 и 3 сентября на конференции обсуждают вопросы глобальной безопасности, внешней политики и будущее демократии в свете текущих политических изменений и событий.





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