

Гига Бокерия: Наши граждане ответственны за то, чтобы у нас больше не было пропутинских властей

03.09.2024 16:53





Какое бы правильное видение о важности Грузии не имели наши давние друзья, политические или общественные фигуры, если у тебя власть, которая в первую очередь действует в интересах врага Грузии и их врага, это неизбежно ведет к отдалению. Они не смогут нам помочь, если мы будем не в форме, - заявил лидер «федералистов» Гига Бокерия заявил в Rooms Hotel Tbilisi, где Институт Маккейна, Институт Джорджа Буша и Центр исследований экономической политики (EPRC) проводят 8-ую Тбилисскую международную конференцию «Переломный год».



По его словам, «наши, грузинские граждане ответственны за то, чтобы у нас больше не было пропутинских властей, а были власти, защищающие национальные интересы Грузии».



«Конечно, нам нужны четкие сигналы от наших партнеров, и это так и есть, и затем, когда мы будем в форме (вернемся в форму), нам нужны быстрые решения в интересах всего свободного мира и Грузии. Я имею в виду расширение НАТО, Европейского союза и объединение свободного мира против империи зла, России и ее союзников-тираний. Грузия будет играть важную роль в этом процессе», - заявил Бокерия.





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