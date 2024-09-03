

Депутат Инджия предложил дать право вето Грузинской церкви

03.09.2024 18:16





Лидер «Европейских социалистов» Фридон Инджия выступил на пленарном заседании парламента с инициативой предоставить Грузинской православной церкви (ГПЦ) право вето.



Он считает, что укреплению позиций ГПЦ в Конституции Грузии будет способствовать наделение церкви правом вето.

«Если церкви будет предоставлено право вето, это многое решит, в том числе и то, что законы, которые нам, возможно, придется изменить в ближайшем будущем, не были бы приняты <ранее>.



Церковь может пользоваться этим правом, а может и не пользоваться, но, следовательно, она может воспользоваться этим правом, а значит, и наше общество.



Поэтому этот вопрос, я думаю, стоит на повестке дня: если это будет прописано в Конституции и займет свое место, церковь может пользоваться этим правом по своему усмотрению», — заявил он.



Отметим, Фридон Инджия — один из тех, кто поддерживает риторику властей и требует запретить пропаганду ЛГБТ на уровне закона; считает, что если бы не дружба с США, «оккупации Грузии не случилось бы»; что третий президент Грузии Михаил Саакашвили — «агент, возглавивший американскую революцию в Грузии в 2003 году, в 2008 году он действовал по их приказу».





Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





