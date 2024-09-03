

Линкявичюс: «Действия грузинских властей не имеют ничего общего с ЕС»

03.09.2024 19:43





Бывший министр иностранных дел Литвы, исполняющий обязанности посла в Швеции Линас Линкявичюс считает, что действия грузинских властей не имеют ничего общего с Евросоюзом, и ожидания открытия переговоров о вступлении нереальны.



Netgazeti поинтересовалось у Линкявичюса, присутствовавшего на 8-й Тбилиской международной конференции «Переломный год», каковы шансы Грузии начать переговоры о вступлении в Евросоюз, если «Грузинская мечта» останется у власти после парламентских выборов и продолжит текущую политику?



«Позвольте мне быть жестким и прямолинейным: когда Грузии был предоставлен статус кандидата, это произошло не благодаря достижениям правительства. Это произошло [благодаря] людям. Европейский Союз и Европа в целом считали, что мы не должны бросать [грузинский народ] и посылать какой-то сигнал. Но я уже говорил, что то, что делает нынешняя власть, не имеет ничего общего с европейскими ценностями и Евросоюзом в целом. Поэтому думать о следующем этапе будет нереально. Это мое личное мнение», — сказал Линкявичюс.



Как указал дипломат, люди, которые действительно верят в европейское будущее Грузии, должны будут сделать свой выбор.



«То, что сейчас делает правительство Грузии — запрещает политические партии, принимает странный закон об иностранных агентах, фактически запрещает не только оппозицию, но и СМИ — не имеет ничего общего с европейскими ценностями», — добавил Линкявичюс.



Грузия, страна-кандидат на членство в ЕС, рассчитывает начать переговоры о вступлении в конце этого года. Данное решение принимается на основе консенсуса всех стран-членов ЕС. Чтобы Европейский совет поддержал начало переговоров о вступлении Грузии на последнем саммите года, Европейская комиссия должна положительно оценить выполнение страной 9 шагов. Заключение Еврокомиссии по Грузии будет опубликовано осенью этого года.



После принятия российского закона процесс вступления Грузии в ЕС был приостановлен.

Однако, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе продолжает утверждать, что шансы на начало переговоров с Евросоюзом возросли.







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