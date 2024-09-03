

Евродепутат Раса Юкнявичене: «Иванишвили и вступление в ЕС несовместимы»

03.09.2024 20:15





«Простите меня грузины, но я должна сказать следующее: Бидзина Иванишвили и вступление в Евросоюз несовместимы», — заявила литовский депутат Европарламента от «Народной партии Европы» Раса Юкнявичене на 8-й Тбилисской международной конференции («Переломный год»).



По словам политик, Грузия была передовой страной с точки зрения реформ и других вопросов, а ее опережает Армения.



Юкнявичене также не исключила начала обсуждения в Брюсселе вопроса о приостановке безвизового движения с Грузией.



«Без дебединизации я не вижу никакой возможности для этой страны быть с нами, несмотря на то, что мне симпатично, нравится то, что грузинский народ думает о вступлении в Европейский союз. Предоставление Грузии статуса кандидата со стороны ЕС было не решением, основанном на заслугах. Это скорее было поощрением грузинского народа, чтобы он не опускал руки. Ситуация здесь ухудшается, и я не думаю, что нам удастся избежать дебатов о безвизовом режиме»», — отметила европарламетарий.







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