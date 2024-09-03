

Президент Грузии: «В этой стране нет силы, способной преодолеть волю народа»

03.09.2024 20:31





Президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла во дворце Орбелиани участников VIII Тбилисской международной конференции «Переломный год» и выступила с речью.



В своем выступлении президент подчеркнула, что 26 октября этого года является решающим, экзистенциальным моментом для страны. По ее словам, «Грузинская мечта» перестала быть мечтой и превратилась в кошмар, который отдаляет Грузию от ее давней цели.



Как указала Зурабишвили, возвращение Грузии в Европу было целью страны на протяжении веков, добавив, что страна «всегда смотрела на Запад, на Европу» и «видела себя европейской страной». По словам президента, Грузия «всегда хотела быть независимой от империй, особенно от нашего северного соседа.



«Сегодня то, что происходит, является трагедией для Грузии», — сказала президент.



По мнению президента, трагедия, когда главных партнеров страны называют «партией войны», а с другой стороны ничего не говорят о соседней стране, оккупирующей 20% территории Грузии. Саломе Зурабишвили отметила, что Грузия всегда знала, как защитить свою независимость и культурные ценности, в том числе толерантность и многообразие.



«Страна, которая представлена сегодня, – это не грузинская страна, это нечто иное. Это страна, которая будет готова подчиниться оккупанту, будет готова пойти на уступки оккупанту, будет готова отвернуться от тех, кто поддерживал Грузию и грузинское государство в эти годы… Мы видим страну, где почти все институты лишились содержания и независимости», – заявила президент.



Зурабишвили также рассказала о нападках на институт президента, напомнив процедуру импичмента. Она отметила, что президента постепенно лишили практически всех полномочий, которые, по ее оценке, позволили бы противодействовать происходящему в стране.



По мнению Зурабишвили, создается впечатление, что правящая партия «Грузинская мечта» шаг за шагом, а затем и в ускоренном темпе продвигается к чему-то «совершенно чужому этой стране»:



«Когда мы имеем новейшие выступления почетного председателя «Грузинской мечты», который практически объявляет войну сначала нашим партнерам и называет их партиями войны, но также объявляет войну собственному населению, политическим силам, существующим в стране, когда заранее объявляют, что получат конституционное большинство (что является их мечтой), а политические партии запретят, или проведут по системе правосудия, которой больше не существует.



Мы видели вчера и позавчера, Конституционный суд, как он сейчас пытается вопреки всей реальности оправдать, что российский закон на самом деле не отнимает у Грузии европейское будущее, что он не действует на нашу главную ориентацию. Так что все это неприемлемо.



Это, прежде всего, неприемлемо для грузинского народа; и грузинский народ, выйдя на улицу, уже дважды очень четко сказал — в прошлом году и в этом году — что он не согласен с тем, что происходит в этой стране; они не принимают этот новый имидж Грузии и что не готовы подчиниться этому новому авторитарному режиму и власти», — сказала президент.



Президент заявила, что следующим шагом грузинского народа и молодежи будет сказать то же самое посредством выборов, и назвала это «путем к стабильности». Она отметила, что «я не из тех, кто говорит: «Ну, посмотрим, что будет на выборах, а на следующий день посмотрим, что будет на улицах». Нет, то, что произойдет, произойдет на выборах, в бюллетенях. В этой стране нет силы, способной подавить волю народа. Нет возможности фальсифицировать выборы настолько, чтобы пойти против массового волеизъявления населения Грузии».



Президент также обратилась к приглашенным гостям и поблагодарила партнеров Грузии за их поддержку на протяжении многих лет, будь то строительство государственных институтов или предоставление молодым людям возможности путешествовать и учиться в Европе.



Далее президент заявила, что доверяет грузинскому народу и тому, за что грузины проголосуют на выборах. Она призвал международных партнеров Грузии наблюдать за избирательным процессом.



Она отметила, что работает с различными проевропейскими политическими партиями над Грузинской хартией, которая фактически является для Грузии способом выполнить рекомендации ЕС и, как Украина и Молдова, начать переговоры с ЕС.



Президент назвала хартию «ключом к двери, которая должна быть открыта для Грузии» и заявила, что «как только грузинский народ открыто поддержит и хартию, и этот путь, я стану послом этой хартии к нашим европейским и американским друзьям».



Саломе Зурабишвили подчеркнула, что Евросоюз должен как можно скорее начать переговоры о вступлении Грузии, добавив, что «мы должны быстро выполнить то, что написано в хартии, которая очень детальна».



«Наши американские друзья должны исполнить «Акт MEGOBARI», который также имеет явно положительную сторону», – сказала президент.



«После того, как грузинский народ сделает то, что должен сделать, нам понадобится ваша поддержка», – сказала Зурабишвили, – «Как никогда раньше, для следующего этапа нашего развития. Нам нужно сделать это в стабильной обстановке, а вам нужна Грузия, которая твердо вернется на свой демократический путь, Грузия, которая является стабильным партнером, Грузия, которой можно доверять».



В конце выступления президент заявила, что будущее свободного мира во многом зависит от того, что происходит в Украине, и подчеркнула важность свободного, безопасного и сотруднического Черного моря для западного мира, Европы и США», — сказала президент.





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