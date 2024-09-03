

Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия создали совместное предприятие

03.09.2024 21:04





В столице Румынии Бухаресте состоялось 8-е заседание министров / руководящего комитета с целью реализации Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии.



Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Министерстве энергетики, Азербайджан на мероприятии представил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, Румынию – министр энергетики Румынии Себастьян-Иоан Бурдужа, генеральный секретарь правительства Румынии Мирча Абрудян, Грузию – первый заместитель премьер-министра, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, Венгрию – министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. Во встрече также приняли участие представители Болгарии, Европейской комиссии, операторов передающих систем и компании CESI.



На заседании обсуждалось текущее состояние технико-экономического обоснования проекта (ТЭО), подготовленного компанией CESI, проделанная работа по созданию совместного предприятия, волоконно-оптический компонент зеленого энергетического коридора, а также возможности интеграции Болгарии в проект и другие направления.



Подчеркнув, что презентация предварительных результатов технико-экономического обоснования проекта «Зеленый энергетический коридор Каспий – Черное море – Европа» запланирована в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29, которая пройдет в Баку в ноябре этого года, министр Парвиз Шахбазов дал рекомендации по обеспечению интенсивности процесса. Министр также поделился своими взглядами относительно статуса проекта, других компонентов, предстоящих шагов, а также развития зеленого энергетического коридора, который будет создан между странами Центральной Азии и Азербайджаном.





«Сегодня, с подписанием учредительных документов совместного предприятия, наш проект вступает в новый этап. Совместное предприятие – Энергетическая компания «Зеленый энергетический коридор» – профинансирует технико-экономическое обоснование проекта, будет функционировать как структура, отвечающая за контроль за подготовкой ТЭО и реализацией процесса, а также выполняющая меры в соответствии с поручениями стран-участниц. Азербайджан, являющийся основным источником ресурсов зеленого энергетического коридора, будет одним из ключевых партнеров европейских стран в области возобновляемой энергии», - сказал министр.



После обсуждений были подписаны «Акционерное соглашение», предусматривающее создание системными операторами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии – «АзерЭнержи», «Государственная электросистема Грузии», Transelectrica и MVM – совместного предприятия в городе Бухарест, а также Протокол по итогам заседания. Совместному предприятию и рабочей группе поручено ускорить совместные процессы с консалтинговой компанией для завершения технико-экономического обоснования проекта в установленные сроки, подготовить до следующей встречи министров план действий совместного предприятия и приступить к консультациям по бизнес-моделям проекта.



Стороны договорились о том, что руководство СП – Энергетической компании «Зеленый энергетический коридор» будет осуществляться на основе ротации, а поручения по волоконно-оптическому кабелю (ВОК) и вопросы, связанные с интеграцией Болгарии в четырехсторонний проект, будут включены в технико-экономическое обоснование. Кроме того, была достигнута договоренность о коллективной заявке на получение статуса в рамках процесса, запущенного Европейской комиссией в сентябре 2024 года в связи со вторым списком проектов, представляющих общий и взаимный интерес (PCI/PM). Также была выражена поддержка проведению в ходе Саммита климатических лидеров COP29 мероприятия высокого уровня по проекту.



В заключение состоялся брифинг по итогам бухарестской встречи министров.



Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии было подписано 17 декабря 2022 года в Бухаресте.





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