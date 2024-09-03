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Грузия готова поделиться с Арменией своим опытом интеграции в ЕС


03.09.2024   21:17


Глава комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе на встрече с главой МИД Армении Араратом Мирзояном заявил, что Тбилиси готов поделиться опытом интеграции в ЕС с Ереваном.

"Самхарадзе еще раз отметил, что грузинская сторона готова внести свой вклад в процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном", - сообщили ТАСС в грузинском парламенте.

На встрече в Ереване Самхарадзе и Мирзоян обсудили двустороннюю повестку дня, важность стратегического партнерства и возможности развития экономического сотрудничества.

Стороны также коснулись темы региональной безопасности и шагов, которые будут способствовать созданию устойчивой и мирной среды в регионе.


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