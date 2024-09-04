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Глава МИД Украины обратился к парламенту с заявлением от отставке


04.09.2024   10:43


Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к парламенту Украины с заявлением об отставке.

Об этом сообщает председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

«В Верховную Раду поступило заявление от министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об отставке», - заявил Стефанчук.

Он опубликовал фото документа и пояснил, что заявление рассмотрят на одном из ближайших пленарных заседаний.


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