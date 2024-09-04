

Глава МИД Украины обратился к парламенту с заявлением от отставке

04.09.2024 10:43





Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к парламенту Украины с заявлением об отставке.



Об этом сообщает председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.



«В Верховную Раду поступило заявление от министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об отставке», - заявил Стефанчук.



Он опубликовал фото документа и пояснил, что заявление рассмотрят на одном из ближайших пленарных заседаний.





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