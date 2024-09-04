

Мэтью Миллер: Правительство Грузии продолжает двигаться в тревожном направлении

04.09.2024 10:49





«Правительство Грузии продолжает двигаться в очень тревожном направлении, которое уводит страну от евроатлантической траектории», — заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.



По его словам, процесс всестороннего пересмотра отношений между США и Грузией продолжается.



«Правительство Грузии продолжает двигаться в очень тревожном направлении. В направлении, которое уводит страну от евроатлантической траектории, которую, как мы знаем, очень хочет грузинский народ. Мы обеспокоены применением этого законодательства в отношении организаций, которые не зарегистрировались добровольно, включая критически важные организации гражданского общества и независимые СМИ.



По словам госсекретаря Энтони Блинкена, идет процесс всестороннего пересмотра отношений между двумя странами, и в рамках этого процесса США уже предприняли определенные меры. Мы ввели визовые ограничения для десятков людей и членов их семей, включая членов партии «Грузинская мечта», парламентариев, сотрудников правоохранительных органов и других частных лиц. Мы прекратили помощь в размере 95 миллионов долларов, которой напрямую пользовалось правительство Грузии. Сейчас идет вторая часть процесса пересмотра, но я не собираюсь говорить о следующих шагах», — заявил Миллер.







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