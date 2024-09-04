

Двухэтажные поезда Stadler временно сняли с маршрута Тбилиси-Батуми-Тбилиси

04.09.2024 11:05





Двухэтажные поезда Stadler временно сняли с маршрута Тбилиси-Батуми-Тбилиси после аварии на железной дороге. Об этом сообщает Грузинская железная дорога.



«Сообщаем, что по техническим причинам 4 и 5 сентября этого года вместо поезда №806/805 «JRS» (Stadler) по направлению Тбилиси-Батуми-Тбилиси рейсы будут выполняться поездом типа «JRT»», — говорится в заявлении.



Как поясняют в компании, вместимость альтернативного поезда меньше. Исходя из этого, часть пассажиров, которые приобрели билеты, будет обслуживать «комфортабельный двухэтажный автобус».



Также отменены рейсы поезда №806/805, назначенные на 6-15 сентября. В ГЖД не поясняют, но, судя по всему, речь идет о дополнительных рейсах между Батуми и Тбилиси.



«Пассажирам будет возмещено 100% стоимости билетов на отмененные рейсы поэтапно в течение 30 дней», — добавили в компании.



3 сентября следовавший из Батуми поезд врезался в железнодорожную платформу на окраине Тбилиси. Погибли двое сотрудников ГЖД, которые проводили плановые работы на участке. Пассажиры поезда не пострадали.



По факту начато следствие. До сих пор о задержанных по делу не сообщалось.





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