

Кобахидзе: Чем больше международных наблюдателей приедет в Грузию, тем лучше

04.09.2024 12:29





«Для нас важно, чтобы в Грузию приезжало как можно больше международных наблюдателей, особенно в свете того, что местные наблюдательные организации полностью подпортили собственную репутацию», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По мнению Кобахидзе, чем больше международных наблюдателей будут наблюдать за выборами 26 октября, тем лучше.



«Вы помните, что произошло после предыдущих парламентских выборов, когда PVT были сфальсифицированы, когда распространялась ложная информация, якобы ЦИК поздно опубликовала результаты и т. д. Также вы помните распространенную ложную оценку, которую опубликовали одновременно несколько десятков т.н. местных наблюдателей. Имидж местных наблюдателей подпорчен очень серьезно. Поэтому мы стремимся иметь как можно больше международных наблюдателей. Еще в феврале мы пригласили миссию ОБСЕ-БДИПЧ, эта миссия прибудет в Грузию, а также прибудет еще несколько международных миссий. Наша политика в этом плане открытая, чем больше, тем лучше, упор будет сделан на международных наблюдателей», — заявил Кобахидзе.







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