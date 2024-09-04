

ISFED^ С 1 июня по 20 августа 16 партий получили пожертвования на 7 395 731 лари

04.09.2024 12:54





С 1 июня по 20 августа 2024 года 16 политических партий получили в виде пожертвований 7 395 731 лари, более 84% которых приходились на пожертвования правящей партии, - об этом говорится в отчете «Справедливых выборов» о неофициальном мониторинге предвыборного периода парламентских выборов 2024 года, который охватывает период с 1 июня по 27 августа.



Кроме того, в отчете отмечается, что за период наблюдения представители «Справедливых выборов» выявили 5 фактов предполагаемого подкупа избирателей, 3 из которых связаны с правящей партией, а 2 – с оппозиционным политическим объединением.



«С 1 июня по 20 августа 2024 года 16 политических партий получили пожертвования на 7 395 731 лари, откуда более 84% приходились на пожертвования правящей партии.



Кроме того, с приближением официальной предвыборной кампании традиционно участилось инициирование правящей партией масштабных государственных проектов. Несмотря на то, что предвыборная кампания начинается за 60 дней до выборов, планирование и осуществление подобных инициатив/программ содержит признаки использования административного ресурса в предвыборных целях и стирает грань между правящей партией и государством», - отмечается в отчете.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





