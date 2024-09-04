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В Грузии создадут реестр осужденных за педофилию и сексуальное вымогательство
04.09.2024 14:55
В Грузии создадут электронный реестр осужденных за педофилию и сексуальное вымогательство. Об этом сообщает Специальная следственная служба.
В реестр будут включены лица:
Уличенные в сексуальном вымогательстве и сексуальных преступлениях в отношении малолетних детей и несовершеннолетних.
Заполучившие и распространившие кадры личной жизни с целью получения выгоды.
Осужденные, совершившие несколько преступлений похожего типа.
К лицам из реестра применят ряд ограничительных мер:
Запрет на проживание с несовершеннолетними.
Запрет на приближение к образовательным учреждениям в радиусе 30 метров.
Лишение права на перевозку пассажиров, медицинскую и педагогическую деятельность, работу социальным работником и т.д.
Мониторингом займется Специальная следственная служба. Уличенные в преступлениях обязаны будет регулярно отмечаться в следственном органе, а правоохранители – проверять их по местам проживания и работы и запрашивать всю необходимую информацию.
Как говорят в ведомстве, инициатива направлена на создание безопасной среды для детей и подростков, а также на предотвращение случаев педофилии, сексуального вымогательства или шантажа в интернет-пространстве.
В последнее время такие случаи в Грузии участились. Служба указывает, что жертвой может стать любой ребенок или взрослый, у которого есть доступ к Интернету.
О планах создания реестра объявили после задержания 32-летнего жителя Грузии по обвинению в педофилии. Он связывался с девочками в возрасте от 10 лет в соцсетях с фейковых аккаунтов, а войдя к ним в доверие обманом и угрозами принуждал снимать для него фото и видео интимного содержания. По данным следствия, жертвами злоумышленника стали десятки несовершеннолетних.
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