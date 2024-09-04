

В Грузии создадут реестр осужденных за педофилию и сексуальное вымогательство

04.09.2024 14:55





В Грузии создадут электронный реестр осужденных за педофилию и сексуальное вымогательство. Об этом сообщает Специальная следственная служба.



В реестр будут включены лица:

Уличенные в сексуальном вымогательстве и сексуальных преступлениях в отношении малолетних детей и несовершеннолетних.

Заполучившие и распространившие кадры личной жизни с целью получения выгоды.

Осужденные, совершившие несколько преступлений похожего типа.

К лицам из реестра применят ряд ограничительных мер:

Запрет на проживание с несовершеннолетними.

Запрет на приближение к образовательным учреждениям в радиусе 30 метров.

Лишение права на перевозку пассажиров, медицинскую и педагогическую деятельность, работу социальным работником и т.д.

Мониторингом займется Специальная следственная служба. Уличенные в преступлениях обязаны будет регулярно отмечаться в следственном органе, а правоохранители – проверять их по местам проживания и работы и запрашивать всю необходимую информацию.



Как говорят в ведомстве, инициатива направлена на создание безопасной среды для детей и подростков, а также на предотвращение случаев педофилии, сексуального вымогательства или шантажа в интернет-пространстве.



В последнее время такие случаи в Грузии участились. Служба указывает, что жертвой может стать любой ребенок или взрослый, у которого есть доступ к Интернету.



О планах создания реестра объявили после задержания 32-летнего жителя Грузии по обвинению в педофилии. Он связывался с девочками в возрасте от 10 лет в соцсетях с фейковых аккаунтов, а войдя к ним в доверие обманом и угрозами принуждал снимать для него фото и видео интимного содержания. По данным следствия, жертвами злоумышленника стали десятки несовершеннолетних.





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