

Мэрия Тбилиси начала прием заявок на финансирование оплаты обучения студентов

04.09.2024 15:16





С 4 сентября будут приниматься заявки на финансирование оплаты обучения на осенний семестр 2024-2025 учебного года для социально незащищенных, членов многодетных семей и студентов с ограниченными возможностями. Об этом заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании правительства мэрии Тбилиси.



По словам Кахи Каладзе, программа финансирования студентов развивается с каждым годом, и с момента запуска программы финансовую поддержку получили 20 тысяч студентов.



В рамках программы финансирование получат лица, зарегистрированные на территории муниципалитета Тбилиси, обучающиеся на академическом уровне бакалавра, магистра или доктора, имеют статус активного студента и входят в единую базу социально незащищенных семей или членов большой семья, или имеют статус инвалида.



«Объем выделяемого финансирования зависит от среднего арифметического балла оценок, полученных студентом по предметам, пройденным в предыдущем семестре, в соответствии с которым студенты могут получить 50, 70 или 100-процентное финансирование в пределах семестровой суммы, что составляет 1125 лари. Заявки будут приниматься до 30 ноября 2024 года», — заявил Каха Каладзе.







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