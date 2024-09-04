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Лидеры «Сильной Грузии» подписали «Декларацию грузинской культуры»
04.09.2024 15:53
Лидеры политического союза «Сильная Грузия» подписали «Декларацию грузинской культуры».
Как заявил Мамука Хазарадзе во время встречи с представителями сферы культуры, сфера культуры должна стать сильной, свободной и успешной.
«Кризис, в который власть ввела грузинскую культуру, должен закончиться. Необходимы реформы, законодательные инициативы, необходимые для независимости сферы, стимулирования устойчивости художественных учреждений и, именно через культуру, повышения международного позиционирования страны», — отметил Мамука Хазарадзе.
По сообщению пресс-службы политического союза, «Сильная Грузия» полностью разделяет «Декларацию грузинской культуры», подготовленную инициативной группой грузинских деятелей искусства «Культура за демократию», которая включает предложения и рекомендации по мерам, разработанным в ответ на вызовы, стоящие перед сферой культуры.
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