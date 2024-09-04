|
|
|
Кобахидзе назвал несерьезными возможные санкции против Грузии
04.09.2024 16:52
Премьер-министр Ираклий Кобахидзе считает несерьезным возможное введение Западом санкций в отношении Грузии.
"Это является несерьезным", - сказал журналистам Кобахидзе, отвечая на соответствующий вопрос.
Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер 3 сентьря на брифинге заявил, что Вашингтон не исключает дополнительных ограничительных мер в отношении Грузии из-за действия в стране закона о прозрачности иностранного влияния.
Отношения Грузии с ЕС и США ухудшились на фоне принятия в мае грузинским парламентом закона об иноагентах. Госдепартамент США объявил, что на основании принятого закона вводит визовые санкции в отношении десятков граждан Грузии, включая членов правительства, парламента, их родственников и сотрудников правоохранительных органов. В июле посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что процесс вступления республики в ЕС приостановлен. Госсекретарь США Энтони Блинкен 31 июля объявил о решении приостановить программу оказания помощи Тбилиси в размере более $95 млн в связи с принятием закона об иноагентах. ЕС по той же причине решил заморозить 30 млн евро, которые планировалось выделить Министерству обороны Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна