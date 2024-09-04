

Кобахидзе назвал несерьезными возможные санкции против Грузии

04.09.2024 16:52





Премьер-министр Ираклий Кобахидзе считает несерьезным возможное введение Западом санкций в отношении Грузии.



"Это является несерьезным", - сказал журналистам Кобахидзе, отвечая на соответствующий вопрос.



Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер 3 сентьря на брифинге заявил, что Вашингтон не исключает дополнительных ограничительных мер в отношении Грузии из-за действия в стране закона о прозрачности иностранного влияния.



Отношения Грузии с ЕС и США ухудшились на фоне принятия в мае грузинским парламентом закона об иноагентах. Госдепартамент США объявил, что на основании принятого закона вводит визовые санкции в отношении десятков граждан Грузии, включая членов правительства, парламента, их родственников и сотрудников правоохранительных органов. В июле посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что процесс вступления республики в ЕС приостановлен. Госсекретарь США Энтони Блинкен 31 июля объявил о решении приостановить программу оказания помощи Тбилиси в размере более $95 млн в связи с принятием закона об иноагентах. ЕС по той же причине решил заморозить 30 млн евро, которые планировалось выделить Министерству обороны Грузии.





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