|
|
|
Парламент Украины не поддержал отставку вице-премьера Ирины Верещук
04.09.2024 16:55
Парламент Украины не поддержал заявление об увольнении Ирины Верещук с должности вице-премьера - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, – об этом сообщают украинские СМИ.
Кроме того, Верховная Рада поддержала отставку с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, а так же с должностей министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, министра юстиции Дениса Малюську.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна