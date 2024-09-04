

Парламент Украины не поддержал отставку вице-премьера Ирины Верещук

04.09.2024 16:55





Парламент Украины не поддержал заявление об увольнении Ирины Верещук с должности вице-премьера - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, – об этом сообщают украинские СМИ.



Кроме того, Верховная Рада поддержала отставку с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, а так же с должностей министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, министра юстиции Дениса Малюську.





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