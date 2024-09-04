

Евросоюз осуждает принятие во втором чтении пакета закона о семейных ценностях «О семейных ценностях»

04.09.2024 17:40





Евросоюз осуждает принятие во втором чтении законодательного пакета Грузии «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних» в ускоренном порядке.



Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, которое публикует представительство ЕС в Грузии.



«Этот пакет подрывает фундаментальные права населения Грузии и создаёт угрозу усиления стигматизации и дискриминации части населения.



Европейский союз выражает обеспокоенность тем, что законодательство, имеющее значительные последствия на пути интеграции с Евросоюзом, было принято без надлежащих общественных консультаций и тщательного анализа соответствия европейским и международным стандартам.



Обеспечение и защита прав человека лежит в основе процесса расширения ЕС, как это ежегодно оценивается в отчете Европейской комиссии о расширении.



Евросоюз призывает власти Грузии полностью пересмотреть этот законодательный пакет. Подобный проект, вместе с ограничениями, налагаемыми законом «О прозрачности иностранного влияния» по отношению к гражданскому обществу, еще больше обострит отношения ЕС-Грузия.



Евросоюз напоминает, что процесс вступления Грузии фактически приостановлен, и призывает власти вернуться на путь интеграции в Евросоюз», — говорится в заявлении.







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