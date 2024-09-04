

«Единство - Национальное движение» представило 5 предвыборных приоритетов

04.09.2024 20:19





«Да Европе, рост доходов, защита пенсионеров, крепкая грузинская семья, прекращение ценовой мафии», - об этом заявила председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава, которая представила 5 главных предвыборных приоритетов «Единства - Национального движения». Мероприятие прошло в Кварели.



В выступлении Бокучава отметила, что сразу после смены власти «Национальное движение» вместе с коалиционными партнерами начнет переговоры о вступлении в Евросоюз и Грузия станет членом Евросоюза.



«Мы обещаем, что в результате исторических выборов 26 октября, сразу после смены власти, «Национальное движение» вместе с коалиционными партнерами откроет переговоры о членстве в ЕС, и Грузия станет гордым, достойным и полноправным членом Евросоюза. С момента начала переговоров о вступлении Грузии открываются огромные финансовые возможности, в том числе доступ к 14-миллиардному европейскому фонду. Европейский фонд присоединения - это возможность финансирования многих потребностей граждан Грузии, в том числе субсидировать сельское хозяйство, что очень важно для грузинских крестьян и виноградарей, что лучше всего понимают в Кахети, поэтому первым приоритетом «Единства - Национального движения» является вступление Грузии в ЕС», - заявила Тина Бокучава.



По ее словам, после победы на выборах «Единство - Национальное движение» отменит российский закон, который лишает нашу страну миллионы долларов и евро, Грузия подпишет договор о свободной торговле с США и обязательно получит безвизовое сообщение с Америкой для каждого гражданина Грузии.



«Выбор прост – процветание в Европе или бедность в изоляции. Я верю, что на исторических выборах 26 октября Грузия выберет процветание в Европе. Вместе мы сможем это сделать, потому что вместе можем все. Свободу президенту Саакашвили, победу - Грузии», заявила Тина Бокучава.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





