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«Единство - Национальное движение» представило 5 предвыборных приоритетов
04.09.2024 20:19
«Да Европе, рост доходов, защита пенсионеров, крепкая грузинская семья, прекращение ценовой мафии», - об этом заявила председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава, которая представила 5 главных предвыборных приоритетов «Единства - Национального движения». Мероприятие прошло в Кварели.
В выступлении Бокучава отметила, что сразу после смены власти «Национальное движение» вместе с коалиционными партнерами начнет переговоры о вступлении в Евросоюз и Грузия станет членом Евросоюза.
«Мы обещаем, что в результате исторических выборов 26 октября, сразу после смены власти, «Национальное движение» вместе с коалиционными партнерами откроет переговоры о членстве в ЕС, и Грузия станет гордым, достойным и полноправным членом Евросоюза. С момента начала переговоров о вступлении Грузии открываются огромные финансовые возможности, в том числе доступ к 14-миллиардному европейскому фонду. Европейский фонд присоединения - это возможность финансирования многих потребностей граждан Грузии, в том числе субсидировать сельское хозяйство, что очень важно для грузинских крестьян и виноградарей, что лучше всего понимают в Кахети, поэтому первым приоритетом «Единства - Национального движения» является вступление Грузии в ЕС», - заявила Тина Бокучава.
По ее словам, после победы на выборах «Единство - Национальное движение» отменит российский закон, который лишает нашу страну миллионы долларов и евро, Грузия подпишет договор о свободной торговле с США и обязательно получит безвизовое сообщение с Америкой для каждого гражданина Грузии.
«Выбор прост – процветание в Европе или бедность в изоляции. Я верю, что на исторических выборах 26 октября Грузия выберет процветание в Европе. Вместе мы сможем это сделать, потому что вместе можем все. Свободу президенту Саакашвили, победу - Грузии», заявила Тина Бокучава.
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