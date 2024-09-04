

Отчет ISFED о тенденциях предвыборной среды

04.09.2024 22:06





Международное общество за справедливые выборы и демократию (ISFED) публикует отчет о мониторинге предвыборного периода парламентских выборов 2024 года, который охватывает период с 1 июня по 26 августа.



В докладе рассматривается текущий политический контекст, некоторые аспекты работы избирательной администрации, процесс регистрации политических партий, ход неофициальной избирательной кампании, медиа-среда и другие тенденции.



В частности, организация отмечает, что официальная предвыборная кампания в Грузии сильно поляризована. В организации отмечают, что обещание лидеров «Грузинской мечты» — в случае если они получат конституционное большинство, то объявят оппозиционные партии неконституционными — является проблемной риторикой.



ISFED отмечает, что усилению поляризации существенно способствовало окончательное принятие в мае 2024 года парламентом Грузии российского закона:



«Даже после того, как вето президента на этот закон было преодолено, кампания по запугиванию критиков власти продолжалась. Звонки с угрозами переросли в физические нападения. Принятие парламентом Грузии закона о прозрачности иностранного влияния, сопровождавшееся усилением антизападной риторики и теориями заговора, привело к резкой негативной реакции в международном сообществе и пересмотру политики в отношении Грузию Евросоюзом и западными государствами», — указывают авторы доклада.



В организации отмечают, что в июне правящая партия в очередной раз внесла изменения в Избирательный кодекс Грузии, на основании которых было сокращено квалифицированное большинство, установленное ЦИК для принятия решений.



ISFED отмечает, что в ходе мониторинга также было отмечено важное новшество — изменения в избирательном законодательстве и снижение необходимого кворума для принятия решений ЦИК. По заявлению организации, это является проблемой, так как важно, чтобы решения ЦИК основывались на консенсусе и были многопартийными, чтобы обеспечить доверие общества к этим решениям.



В отчете также обращается внимание на то, что в отчетном периоде были проведены аттестационные экзамены должностных лиц избирательных комиссий, членов и руководителей участковых избирательных комиссий.



ISFED отмечает, что их представители наблюдали за экзаменами должностных лиц избирательных комиссий в экзаменационных центрах Тбилиси (2 экзаменационных центра) и 10 других муниципалитетов, а также за аттестационными экзаменами глав участковых избирательных комиссий в 33 муниципалитетах.



По мнению наблюдателей, экзамены в целом были организованы хорошо, хотя в некоторых экзаменационных центрах наблюдались проблемы, в том числе несколько попыток наблюдателей указать тестируемым правильные ответы, а также один факт сдачи экзамена с помощью наблюдателя. Были случаи, когда участники не были проинформированы об экзамене и думали, что идут на тренинг.



В организации отмечают, что за отчетный период Избирательная комиссия провела масштабную информационную кампанию для граждан относительно новых электронных технологий, что важно для правильной подготовки избирателей.



По словам авторов доклада, в июле и августе ЦИК реализовала кампанию по всеобщей демонстрации избирательных технологий. По данным организации, представители ISFED присутствовали на инсценировке голосования в Тбилиси и еще 56 муниципалитетах, однако не имели возможности полноценно наблюдать в двух избирательных округах Тбилиси и еще в 20 муниципалитетах:



«В частности, после прохождения определенной для избирателя процедуры наблюдателям, аккредитованным на невыборный период организации, было предложено покинуть здание по той причине, что процедура имитации голосования не включала наблюдение. Следует отметить, что некоторые окружные избирательные комиссии не увидели никаких проблем в наблюдении за этим процессом и не препятствовали процессу наблюдения.



По наблюдению представителей ISFED, большую часть участников процесса составляли государственные служащие и лица, работающие в бюджетных организациях (в том числе педагоги государственных школ и детских садов).



В ряде муниципалитетов были случаи, когда граждане утверждали, что получили указание от координаторов правящей партии и/или вышестоящих должностных лиц прийти и принять участие в процессе», — говорится в докладе.



ISFED отмечает, что 16 августа 2024 года ЦИК приняла постановление, которое изменяет условия лотереи по распределению функций членов ЦИК, и данная процедура будет проведена на всех избирательных участках заранее, не позднее чем за 7 дней до дня голосования.



В ISFED считают, что это решение противоречит избирательному законодательству Грузии, а также может угрожать независимости и беспристрастности членов комиссий нижнего уровня Избирательной администрации:



«Проведение процедуры лотереи перед выборами может создать прямой риск давления на членов комиссии. Кроме того, проведение лотереи голосования до сегодняшнего дня существенно усложнит наблюдение за этим процессом», — отмечают в организации.



По мнению авторов доклада, политические партии начали открывать свои региональные отделения в основном с июня, а с июля предвыборная деятельность вступила в активную фазу. В организации отмечают, что в ходе предвыборной деятельности некоторых оппозиционных политических объединений наблюдалось несколько случаев вмешательства и насилия в отношении предвыборной кампании, а также трудности с арендой офисных помещений и случаи нападений на офисы.



В ISFED говорят, что за отчетный период их представители выявили пять случаев предполагаемого подкупа избирателей, три из которых были связаны с правящей партией, а два — с оппозиционным политическим объединением.



Что касается партийных пожертвований, то, по данным авторов отчета, с 1 июня по 20 августа 2024 года 16 политических партий получили пожертвования на сумму 7 395 731 лари, более 84% из которых составили пожертвования правящей партии. В организации отмечают, что в июле по сравнению с предыдущим месяцем сумма пожертвований «Грузинской мечте» увеличилась в пять раз — в случае с оппозиционными партиями увеличение или уменьшение было гораздо меньшим:



«С приближением официальной предвыборной кампании традиционно участилась инициация со стороны правящей партии масштабных государственных проектов. Хотя предвыборная кампания начинается за 60 дней до выборов, планирование и реализация подобных инициатив/программ содержат признаки использования административного ресурса в избирательных целях и стирают грань между правящей партией и государством.



Особенно заметны несколько постановлений правительства Грузии о финансировании различных проектов, программа оплачиваемых стажировок, законопроект об амнистии, мобилизации лиц, работающих в бюджетных учреждениях на мероприятиях правящей партии и др.», — говорится в докладе.



Кроме того, ISFED сообщает, что за отчетный период Национальная комиссия по коммуникациям Грузии предупредила или оштрафовала семь СМИ за нарушение правил и норм, предусмотренных законодательством Грузии для размещения политической/предвыборной рекламы:



«Все случаи были связаны с выходом в эфир видеороликов с политической рекламой в невыборный период. В законодательном органе выявлено несколько случаев приостановления аккредитации журналистов критических СМИ. За этот же период произошло три нападения на журналистов», — говорится в документе.





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