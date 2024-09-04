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Вашадзе: «Грузинская мечта» ослабевшая, напуганная и 26 октября терпит поражение
04.09.2024 22:47
Незаконное задержание властями Ираклия Эдзгверадзе и Ираклия Надирадзе еще раз подтверждает, что «Грузинская мечта» ослабевшая, напуганная и 26 октября терпит поражение, - об этом заявил один из лидеров «Единства – Национального движения» Георгий Вашадзе, откликаясь на задержание членов сакребуло от "Национального движения" Ираклия Эдзгверадзе и Ираклия Надирадзе.
По словам Георгия Вашадзе, единственная цель «Грузинской мечты» — разделение и противостояние грузинского народа.
«Из их действий видно, что единственной целью «Грузинской мечты» является противостояние и разделение грузинского народа, однако это не может остановить исполнение нашего плана и воли грузинского народа, чтобы Грузия в ускоренном порядке стала членом Евросоюза и жизнь каждого нашего гражданина изменилась к лучшему.
Свободу членам нашей команды! Когда мы вместе, мы побеждаем!», - заявляет Вашадзе.
Напомним, возле дома члена сакребуло Ираклия Эдзгверадзе был шум. На месте были задержаны члены сакребуло от «Национального движения» Ираклий Надирадзе и Ираклий Эдзгверадзе.
В МВД заявили, что оба лица задержаны в административном порядке. Как поясняет ведомство, сотрудники Центральной криминальной полиции МВД исполняли служебные обязанности, «в частности, следственное действие, связанное с наркопреступлением, в это время в выполнении служебных обязанностей им помешал гражданин Ираклий Эдзгверадзе, не имевший никакого отношения к следственному действию».
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