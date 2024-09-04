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В ЕС заявили о фактической приостановке процесса вступления Грузии в Евросоюз - The Insider
04.09.2024 22:50
Процесс интеграции Грузии в Евросоюз фактически приостановлен. Об этом говорится в заявлении ЕС, которое распространило представительство союза в Грузии.
Заявление было сделано сразу после того, как парламент Грузии принял закон о запрете «ЛГБТ-пропаганды» во втором чтении. «За» проголосовал 81 депутат. Представители оппозиции не присутствовали на заседании, поскольку они бойкотируют работу парламента.
Поправки, которые предложила партия «Грузинская мечта», предусматривают, в частности, запрет на регистрацию однополых браков, усыновление несовершеннолетних гомосексуальными парами, а также операции по смене пола. После принятия закона СМИ, рекламодатели и кинотеатры будут вынуждены редактировать контент.
В ЕС, в свою очередь, заявили, что закон о запрете «пропаганды ЛГБТ» ухудшит отношения с Грузией.
«Евросоюз напоминает, что процесс вступления Грузии фактически приостановлен, и призывает власти вернуться на путь интеграции», — говорится в заявлении, в котором ЕС осудил принимаемый парламентом Грузии законопроект о запрете «пропаганды ЛГБТ».
Борьба с ЛГБТ является частью предвыборной программы «Грузинской мечты», которая объявила себя борцами за традиционные ценности.
Ранее, 14 мая, парламент Грузии принял законопроект об «иноагентах» в третьем чтении, несмотря на многочисленные массовые протесты. Законопроект «О прозрачности иностранного влияния», выдвинутый «Грузинской мечтой», называют аналогом российского закона, поскольку он похож на закон об «иноагентах», принятый ранее в РФ. После этого президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила на закон вето.
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