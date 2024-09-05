

«Грузинская мечта» проведет презентацию предвыборной программы 1 октября

05.09.2024 10:11





«Презентация предвыборной программы будет у нас 1 октября, и мы подробно представим общественности весь план, связанный с развитием страны на ближайшие четыре года», — об этом премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил в программе «Имеди LIVE».



Как отметил Кобахидзе, в повестке дня правительства всегда есть предложения, связанные с будущим.



«Например, когда проводится заседание правительства, практически на каждом заседании звучат новые инициативы, связанные с будущим развитием, в том числе экономическим. Все это мы соберем в предвыборную программу, которую представим 1 октября, и детально представим общественности весь план, связанный с развитием страны на ближайшие четыре года. Что касается уголовного преследования «Национального движения», то, конечно, оздоровление политической системы является приоритетом. Неважно, насколько хорошая у вас экономическая политика, какой бы экономический рост у вас ни был и т.д. Если политическая проблема не будет решена, страна в любой момент может столкнуться с экзистенциальной угрозой. Как сказал Бидзина Иванишвили на одном из собраний — мы не можем все время ходить по минному полю, просто не можем и до сих пор имеем такую ​​ситуацию. Поэтому для оздоровления политической системы необходимо объявить «коллективное национальное движение» неконституционным. Это необходимое условие развития экономики и улучшения социального положения населения. В противном случае мы будем иметь постоянные препятствия на пути развития. Поэтому экономика и запрет «национального движения» напрямую связаны друг с другом», — заявил премьер-министр.







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