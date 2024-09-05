

Кобахидзе сравнил планы запрета оппозиции с избавлением от партии Гитлера после 45-го года

05.09.2024 10:48





Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе сравнил планы запрета основных оппозиционных партий страны с «избавлением немецкой политики от партии Гитлера» после 1945 года.



В интервью проправительственному телеканалу «Имеди» Кобахидзе рассуждал о шансах «коллективного национального движения» на попадание в парламент по итогам выборов 26 октября.



«Как могут такие люди получить хотя бы один голос?», — задался он вопросом, предварительно поименно перечислив до десяти оппозиционных лидеров из коалиций, созданных вокруг «Лело» и «Ахали».



«Конечно, во всех обществах так происходит, но я не думаю, что в грузинском обществе такая политическая сила способна преодолеть барьер», — сказал Кобахидзе.



«Если «Национальное движение» преодолеет барьер, это отдельная беда, но можно сказать одно, та же Германия, знаете ли, страна с такой культурой, если бы партия Гитлера осталась в политике в Германии после 1945 года, они тоже бы взяли около 15-20%. Это происходит в каждом обществе и не является особой проблемой грузинского общества, но мы должны, наконец, устранить эту беду, так же, как немцы устранили беду из своей страны – очень легко и строго. Мы также должны устранить эту беду, «коллективное национальное движение» из нашей страны», — заявил премьер.



Аргументы он свел к тому, что в грузинской политике «нельзя допускать одиозных людей, которые выступают с такими заявлениями и жалуются на собственную страну».



«Только представьте, что Германия не запретила бы национал-социалистов после 40-х годов, эта страна постоянно была бы в несчастьях», — сказал он.



Он продолжил тему запрета политических партий примерами Украины и Молдовы. Там, говорит Кобахидзе, «партии запрещают одну за другой», однако «есть положительные оценки на этот счет, в том числе и со стороны Евросоюза».



«Это нормальный процесс. Если содержание политической партии антигосударственное и антиконституционное, то, конечно, это уже обязанность нашего государства, чтобы такие политические партии не оставались в политическом спектре. Мы должны действовать в соответствии с этой ответственностью», — сказал он.



Правящая партия обещает объявить вне закона практически всех своих политических оппонентов, если получит конституционное большинство на парламентских выборах. Ранее Кобахидзе говорил, что под «коллективным национальным движением» вместе с партией Саакашвили они подрузумевают еще как минимум пять объединений. Это «Ахали», «Гирчи», «Дроа», «Лело» и «За Грузию». Согласно плану «Грузинской мечты», сначала над оппозицией они устроят «публичный суд». «Логическим продолжением», по словам Кобахидзе, станет лишение оппозиции их мандатов в парламенте.



Источник: Новости - Грузия

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