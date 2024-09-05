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Кобахидзе и Каладзе встретились со сборной Грузии по футболу
05.09.2024 10:58
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе вместе с мэром Тбилиси Кахой Каладзе встретился со сборной Грузии.
Глава правительства пожелал игрокам сборной удачи перед матчами Лиги наций.
Премьер-министр поговорил с игроками сборной Грузии о подготовке к чемпионату мира и отметил, что верит, что их победой страна будет гордиться еще много раз.
Сборная Грузии сыграет два матча Лиги наций — 7 сентября на стадионе Михаила Месхи против Чехии, а 10 сентября в Тиране против Албании.
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