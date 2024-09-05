

Суд освободил под расписку задержанного вчера представителя ЕНД

05.09.2024 11:41





Член «Единства – Национального движения» Ираклий Надирадзе освобожден под расписку.



Как заявил Надирадзе после освобождения, они думают, что кого-то запугают угрозами, насилием и задержаниями, «наоборот - наша мотивация победить криминальную власть возрастает во сто крат, потому что вместо того, чтобы бороться с проблемами, стоящими перед народом, они борются с инокомыслием».



Ираклий Надирадзе был задержан вчера в Глдани в административном порядке.



Перед этим у дома члена тбилисского муниципального собрания (сакребуло) Ираклия Эдзгверадзе было шумно. Член сакребуло от «Национального движения» Ираклий Едзгверадзе был задержан на месте.



«Вместо того чтобы бороться с нуждой, бедностью, безработицей, ростом цен, власти занимаются политическими преследованиями. Мы видели утром заявления «Грузинской мечты» о том, что они начнут преследования, им понадобилось несколько часов, чтобы провести эту мини-спецоперацию.



Ираклий Эдзгверадзе является главой избирательного штаба в Глдани и работает очень активно. Примерно в это же время в прошлом году, именно в этом месте, по заданию СГБ, «Грузинской мечты» и полиции на него напали около 70 человек, и тогда лишь немногие из этих 70 человек были наказаны, а сегодня они все уже на свободе.



Когда я услышал, что имела место провокация, приехал и увидел, что они уже сажают его в машину. Я поинтересовался, за что его задерживают, и попытался протянуть время до приезда адвокатов и телевидений, потому что в этой стране, к сожалению, нет другой защиты, кроме СМИ и правозащитных организаций, и меня задержали без каких-либо объяснений. Сначала мне сказали, что меня не задерживают, ждут указаний, а потом отвезли в конкретное здание и отпустили под расписку. Вероятно, будет наш судебный процесс и нас посадят на две недели или оштрафуют, по обычаю «Грузинской мечты», - завил член политического совета «Единого национального движения», председатель фракции «Единое национальное движение» в тбилисском сакребуло Ираклий Надирадзе.



В МВД заявили, что он задержан в административном порядке. В частности, ведомство поясняет, что сотрудники Центральной криминальной полиции МВД исполняли служебные обязанности, «в частности, следственное действие, связанное с наркопреступлением, в это время в выполнении служебных обязанностей им помешал гражданин Ираклий Эдзгверадзе, не имевший никакого отношения к следственному действию».





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