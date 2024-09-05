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Член ЕНД Ираклий Эдзгверадзе подвергся насилию, у него кровоподтеки и синяки - адвокат
05.09.2024 12:17
Необходимо провести быструю экспертизу, ведомство Кацитадзе должно все это расследовать, и я призываю Народного защитника приехать, потому что произошло нападение на политического лидера, - заявил адвокат члена тбилисского муниципального собрания (сакребуло) Ираклия Эдзгверадзе Лаша Ткешеладзе.
По его оценке, сотрудник полиции, одетый в гражданскую форму, совершил уголовное преступление.
«Мы видели, как Ираклий Эдзгверадзе, который является депутатом тбилисского сакребуло и одновременно главой глданского штаба, подвергся насилию с применением огнестрельного оружия со стороны полицейского, одетого в гражданскую одежду. Когда я посетил его, заметил у него кровоподтеки и синяки. По его словам, он подвергся насилию в гараже.
Ворвались к нему в дом. Мне, адвокату не позволили присутствовать при его задержании или узнать, куда его перевезли, это нарушение закона.
Призываю ведомство Коки Кацитадзе как можно скорее направить следователей и расследовать незаконные действия полицейских, которые совершили уголовное преступление - превысив свои полномочия.
Мы знаем, как они издеваются над политическими должностными лицами, но ведомство Кацитадзе не расследовало ни одного случая, и надежды у нас нет и сейчас.
На кадрах видно, как полицейский наносит оскорбление Ираклию Эдзгверадзе, затем задерживает его и отводит в гараж. Ираклий Эдзгверадзе был задержан по политическим мотивам. Необходимо провести быструю экспертизу, ведомство Кацитадзе должно все это расследовать, и я призываю Народного защитника приехать, потому что произошло нападение на политического лидера. На данном этапе имена и фамилии неизвестны, но на кадрах видно, кто совершил насилие в отношении него», - заявил Лаша Ткешеладзе.
Для справки, вчера вечером сотрудники МВД в административном порядке задержали членов сакребуло от «Национального движения» Ираклия Едзгверадзе и Ираклия Надирадзе. Перед этим возле дома Ираклия Эдзгверадзе было шумно.
Как пояснили в МВД, сотрудники Центральной криминальной полиции МВД исполняли служебные обязанности, «в частности, следственное действие, связанное с наркопреступлением, в это время в выполнении служебных обязанностей им помешал гражданин Ираклий Эдзгверадзе, не имевший никакого отношения к следственному действию».
«Ираклий Эдзгверадзе задержан в соответствии со статьями 166 и 173 Кодекса об административных правонарушениях», - сообщили в МВД.
Позже Ираклия Надирадзе отпустили под расписку, а Ираклий Эдзгверадзе остается под административным арестом.
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