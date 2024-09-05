

Мдинарадзе: оппозиция не поддержала закон против пропаганды ЛГБТ

05.09.2024 14:08





«Все пытаются различными манипуляциями избежать поддержки законодательства, направленного против пропаганды ЛГБТ», — заявил председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.



По словам Мдинарадзе, жаль, что зарубежные партнеры Грузии также заявляют, что вся страна должна встать на защиту пропаганды ЛГБТ.



«Реально все они, кластеры «Национального движения», вся часть агентурной оппозиции, весь состав не поддержали законодательство против ЛГБТ-пропаганды, так же как не поддержали поправки в Конституцию. Очень печально, что к пафосу о том, что это плохо, присоединяются и зарубежные коллеги. Получается, что вся Грузия должна быть мобилизована на защиту ЛГБТ-пропаганды, и такие законы не следует принимать. Наоборот, мы должны принять такие законы, чтобы защитить будущее поколение», — заявил Мдинарадзе.







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