

Глава МИД Грузии встретился с вице-президентом верхней палаты парламента Малайзии

05.09.2024 15:30





Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили провел встречу с вице-президентом верхней палаты (Сената) парламента Малайзии датуком Нур Джазлан бин Тан Шри Мохамедом и сопровождающей его делегацией.



По сообщению пресс-службы МИД, стороны обсудили текущие вопросы отношений между двумя странами и будущие приоритетные направления сотрудничества. Особое внимание было уделено перспективам углубления сотрудничества в сферах экономики, торговли, туризма, образования и контактов между людьми.



«В ходе встречи Илья Дарчиашвили предоставил малайзийской стороне информацию об экономическом потенциале Грузии, инвестиционной среде, а также возможностях в сфере транспорта и логистики. Глава малайзийской делегации подтвердил заинтересованность своей страны в развитии ориентированного на результат сотрудничества с Грузией в различных сферах.



Была подчеркнута важность продолжения политического диалога между странами и возможности дальнейшей либерализации визового режима для граждан Грузии с Малайзией», — сообщили в пресс-службе МИД.



Сообщается, что Илья Дарчиашвили поблагодарил малазийскую сторону за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в международно признанных границах.





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