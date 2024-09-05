

Главой МИД Украины назначен Андрей Сибига

05.09.2024 16:36





Верховная Рада Украины назначила главой МИД Украины первого замминистра иностранных дел Андрея Сибигу, сообщают украинские СМИ со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.



По его информации, это решение поддержали 258 депутатов.



На сайте МИД отмечается, что Сибига занимал должность посла Украины в Турецкой Республике в 2016-2021 годах. В 2021-2024 годах он был заместителем руководителя администрации президента Украины, а с 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины.





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